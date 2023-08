Garantia foi dada durante a reunião com a população do Porto Alto.

Carlos Coutinho só deixa a presidência da Câmara de Benavente no fim do mandato

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho só vai terminar a vida autárquica em 2025. A confirmação partiu do próprio autarca e para quem quis ouvir durante a reunião com a população do Porto Alto na quarta-feira à noite. “Faremos o juízo final quando terminar o meu mandato. Gostava de ir com a cabeça levantada liderando esta equipa e com os compromissos que temos convosco deixar uma obra de referência”.

Recorde-se que Carlos Coutinho ainda está a recuperar do acidente vascular cerebral que teve em Abril. O facto de estar ausente das reuniões de câmara e de aparecer menos publicamente tem levantado questões sobre se deixaria o lugar da presidência antes de terminar o mandato, ficando na liderança a vice-presidente Catarina Vale. O cenário foi agora posto de parte e Carlos Coutinho só deixa a política em 2025.