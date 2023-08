Colisão entre camião e ligeiros faz dois feridos em Benavente

Duas pessoas ficaram feridas ao final da manhã desta quinta-feira, 24 de Agosto, na sequência de uma colisão que envolveu um veículo pesado de mercadorias, que transportava produtos alimentares, e dois veículos ligeiros, na ponte da Estrada Nacional 118, em Benavente, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil.

De acordo com a mesma fonte ambos os feridos, que seguiam nos automóveis, foram transportados ao Hospital de Vila Franca de Xira, um com ferimentos graves e outro com ferimentos considerados ligeiros. Do acidente resultou ainda o corte da estrada para socorro das vítimas e limpeza das vias, que foi, entretanto, reaberta.

O alerta foi dado às 12h45 e no local estiveram os Bombeiros de Benavente com 10 operacionais apoiados por quatro viaturas e a Guarda Nacional Republicana de Benavente.