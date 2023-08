Com inquérito ao skate parque de Santarém vereador deve suspender mandato

O caso do skate parque de Santarém, no Campo Infante da Câmara, está a revelar-se uma enorme embrulhada. O presidente da câmara tomou conta do assunto e o caso vai para inquérito. Vereador Diogo Gomes está numa posição fragilizada

O presidente da Câmara de Santarém prepara-se para abrir um inquérito ao caso do parque de skate no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, que tem estado envolvido em polémica e que foi fechado após a inauguração. Esta situação deverá ser esclarecida na próxima reunião do executivo.

Com a abertura do inquérito é previsível que o vereador Diogo Gomes, que foi o autor da proposta para a instalação do parque, suspenda o mandato.

O equipamento tem sido criticado em grande parte pelo facto de a autarquia ter investido quase 75 mil euros em estruturas de ferro e madeira que aparentemente não valem esse montante.

O município entretanto decidiu encerrar o espaço por haver questões relacionadas com a segurança que não estão asseguradas e inclusivamente, segundo apurou O MIRANTE, os equipamentos não estão sequer licenciados nem estão certificados tecnicamente.

O presidente do município tomou conta deste assunto para tentar resolver o imbróglio e questionado por O MIRANTE sobre que medidas vai tomar, limita-se a enviar um comunicado a dizer que foram levantadas dúvidas quanto à qualidade e segurança das rampas instaladas no espaço e que se iniciou um processo interno de análise e avaliação da situação.

O que mais celeuma tem levantado é o custo dos equipamentos e a câmara deverá fazer uma investigação aos procedimentos e pagamentos. Até porque a instalação do equipamento foi adjudicado sem concurso a uma pessoa individual. O espaço foi inaugurado no Dia Internacional da Juventude, no dia 12, mas o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, não esteve presente. O vice-presidente, João Leite, passou pelo local no final.

A concelhia do PS Santarém, liderada por Diamantino Duarte, já veio dizer que “concorda com a decisão do presidente da Câmara de Santarém de instauração de um processo de inquérito, realçando que o partido vai “avaliar quais as responsabilidades que devem ser assumidas por todos os intervenientes no processo”.

Os socialistas consideram que “este equipamento não é considerado como prioritário para Santarém, nem faz parte dos compromissos políticos ou estratégicos assumidos no acordo pós-eleitoral de governação do Município de Santarém para o mandato 2021/2025, celebrado entre o PS e o PSD”.