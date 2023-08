Concelhos de Abrantes e Tomar atingiram temperaturas superiores a 45 graus

A localidade de Alvega, no concelho de Abrantes, e Pinhão, no município de Alijó, registaram o valor mais elevado da temperatura máxima em Portugal Continental na terça-feira, 22 de Agosto. Segundo dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) as duas localidades atingiram temperaturas máximas de 45.6°C. No concelho de Tomar, em Vale Donas, os termómetros chegaram a atingir os 45.4°C, enquanto em 50% do território nacional estiveram temperaturas iguais ou superiores a 40°C.

Além de valores de temperatura máxima do ar iguais ou superiores a 40°C em cerca de 50 % do território, registaram-se também temperaturas acima de 42°C em 15% do território, detalhou o IPMA no comunicado. Valores de temperatura máxima do ar iguais ou superiores a 35°C ocorreram em cerca de 80 % do território, enquanto temperaturas iguais ou superiores a 30°C ocorreram “em praticamente todo o território”, com excepção de Cabo Carvoeiro, S. Pedro Muel, Santa Cruz, Cabo da Roca e Cabo Raso.

Em 20 estações foram ultrapassados os anteriores maiores valores da temperatura máxima para o mês de Agosto. Em sete destas estações – Tomar/Vale Donas, Cabeceiras de Basto, Nelas, Viseu/Aérodromo, Trancoso/Bragança, Luzim e Montalegre - “foram excedidos os anteriores extremos absolutos”. “Esta situação deve-se à influência de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África, transportada na circulação resultante de um anticiclone localizado sobre o Golfo da Biscaia e de um vale depressionário centrado no sul da Península Ibérica, sendo reforçada por uma crista anticiclónica em altitude sobre a Península Ibérica”, destacou o IPMA. “Este padrão atmosférico tem também favorecido o transporte de poeiras sobre o território do Continente, que se prevê que continuem a afectar o território até, pelo menos, ao final da presente semana”, acrescentou.