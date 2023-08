Cortes de água esta sexta-feira na Barrosa

O abastecimento de água vai ser suspenso temporariamente na povoação de São Brás, na Freguesia da Barrosa. A interrupção ocorrerá no dia 25 de Agosto, sexta-feira, das 08h00 às 12h00. De acordo com a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo esta acção é necessária para realizar trabalhos de manutenção, que incluem a substituição de circuitos hidráulicos e a instalação de um filtro no Subsistema de Abastecimento de Água de São Brás.

A empresa emitiu um alerta aos moradores da região e recomenda evitar o consumo e uso imediato da água assim que o abastecimento for retomado.