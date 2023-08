Tentativa de assalto a multibanco no Porto Alto durante a madrugada

Moradores acordaram com o barulho e deram o alerta. Assaltantes acabaram por não conseguir levar dinheiro do equipamento. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Uma tentativa de assalto à máquina multibanco do Banco Santander, no Largo General Humberto Delgado, no Porto Alto, concelho de Benavente, causou, na madrugada desta quinta-feira, 24 de Agosto, danos materiais no estabelecimento, confirmou a O MIRANTE fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Após o alerta para suspeita de tentativa de assalto, dado por moradores que acordaram com o barulho pelas 04h30, a GNR deslocou-se prontamente ao local, mas os assaltantes já se tinham posto em fuga. O caso, explicou a mesma fonte, passou para a alçada da Polícia Judiciária que investiga agora o paradeiro dos suspeitos, que não conseguiram levar dinheiro nenhum.