Água e sustentabilidade são preocupações na Alpiagra

A sustentabilidade é palavra-chave na 41ª edição da Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, onde se usa um copo reutilizável para matar a sede com água da torneira ou vinho da região. Na visita ao stand da Águas do Ribatejo (AR), Sónia Sanfona, presidente do município e membro dos órgãos sociais da AR, revelou os investimentos realizados nos sistemas de abastecimento e saneamento nos sete municípios que fazem parte da empresa intermunicipal.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, inaugurou o certame e sublinhou a particularidade de o sistema intermunicipal da AR integrar apenas municípios na estrutura accionista e gerir os sistemas em alta e em baixa. A AR gere todo o processo desde a captação da água à entrega no local de consumo e, no saneamento, desde a recolha das águas residuais até à devolução ao meio hídrico após o tratamento eficaz na Estação de Tratamento de águas Residuais (ETAR).

A AR ofereceu simbolicamente uma garrafa de vidro reutilizável com rolha de cortiça do Ribatejo ao representante do Governo e à edil de Alpiarça para reforçar a importância do uso da água da rede pública e da redução do uso do plástico.

A água é fundamental também para o sucesso da agricultura que tem no concelho de Alpiarça um peso significativo. Sónia Sanfona reforçou a necessidade de uma gestão eficiente dos recursos hídricos sem comprometer a sustentabilidade dos sistemas.

A Alpiagra decorre até domingo, 27 de Agosto, com exposições das actividades agrícolas e comerciais, artesanato, gastronomia, actividades para todas as idades e os concertos com artistas e bandas de topo no palco principal.