Em Benavente ninguém sabe quem é presidente da câmara

Acredita que é desta que vai chegar ao poder sem coligações com o Chega. A consultora de comunicação numa empresa de energias renováveis diz que não há estratégia na actual gestão comunista, falta proactividade e, neste momento, com a doença do presidente, a câmara está em autogestão repartida com a vice--presidente, reconhecendo que é mais fácil de dialogar com Carlos Coutinho. Católica praticante, que se aproximou ainda mais de Deus com a morte da mãe e da filha, critica a falta de voz do vereador do PS e diz que era de esperar mais competência do presidente.

Está satisfeita com o trabalho do PSD em Benavente? Quase todas as semanas levamos à reunião de câmara as necessidades que os munícipes nos fazem chegar. O nosso trabalho é contínuo apesar de não estarmos a tempo inteiro. Temos as nossas profissões e, por isso, é mais difícil estar no terreno do que quem está a tempo inteiro, mas levantamos e apresentamos propostas para melhorar as condições de vida da população.

E como é que analisa o trabalho da CDU? A Câmara é governada pela CDU desde o 25 de Abril e se existem lacunas a ela se deve. Até há dois mandatos tinham maioria absoluta no executivo. Mas com a geringonça invertida e a falta de voz do PS no executivo ficou tudo na mesma e consegue aprovar as propostas sem discussão. Não haver maioria é bom para quem está na oposição porque podemos negociar e conseguirmos que sejam aceites propostas que fazem sentido.

Vê a experiência autárquica do presidente da câmara como uma vantagem? O grande problema deste executivo é falta de estratégia. O presidente da câmara está lá desde 1997 e era de esperar mais conhecimento e qualidade no exercício das suas funções. Temos vários problemas ligados à Saúde, Educação, às zonas industriais e o comércio está a desaparecer.