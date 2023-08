Médio Tejo tem mais de 70 mil utentes sem médico de família

“O ACES Médio Tejo regista um total de 225.522 utentes frequentadores e 33% destes utentes não têm médico de família atribuído”, referiu a entidade de saúde numa resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa, dando conta de que, para dar resposta a estes utentes, o ACES Médio Tejo e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo “têm recorrido a todas as alternativas possíveis”.

Com exemplo, o ACES, que tem sede em Riachos, no concelho de Torres Novas, e que agrega 11 municípios do distrito de Santarém, apontou “o recrutamento de médicos em prestação de serviços, o pagamento de horas suplementares aos médicos existentes, o reforço das equipas dos Atendimentos Complementares e a contratação de médicos aposentados”, medidas que se têm revelado insuficientes. “Inclusivamente temos em desenvolvimento parcerias com algumas instituições particulares de solidariedade social no sentido de recrutar mais horas médicas”, sublinhou a entidade pública de saúde.

No entanto, admitiu, “apesar de todos os esforços, e face à dimensão do problema, estas horas médicas disponibilizadas aos utentes que estão sem médico atribuído não são suficientes”. Esta realidade, indicou ainda, “assume maior dimensão nos concelhos de Ourém (excepto Centro de Saúde de Fátima), Abrantes, Alcanena, Mação e Sardoal, onde a percentagem de utentes sem médico atribuído é superior aos 33% da média”.

O ACES Médio Tejo tem 2.706 quilómetros quadrados e abrange 11 municípios com cerca de 225 mil utentes/frequentadores, sendo composto pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, todos no distrito de Santarém.