Virtudes paga 288 euros por andar mais 2 quilómetros

Utilizadores do comboio mostram-se indignados por terem que pagar mais 24 euros mensais para andar mais dois quilómetros que os de Azambuja.

Quem apanha comboio na estação de Virtudes paga mais 24 euros do que quem se dirige às estações de comboio de Azambuja ou Vila Nova da Rainha, todas no concelho de Azambuja

O sentimento de revolta e injustiça continua presente nos moradores das Virtudes que apanham diariamente o comboio na estação daquela localidade da freguesia de Aveiras de Baixo para se deslocarem para o trabalho. E para se perceber porquê basta fazer as contas: por um percurso de pouco mais de dois quilómetros até à estação ferroviária seguinte, que fica no mesmo concelho, estes utilizadores pagam mais 24 euros do que os de Azambuja ou de Vila Nova da Rainha. Ou seja, mais 288 euros ao final de um ano. Fazendo a soma completa quem é das Virtudes tem que despender de 780 euros ao final de um ano, ao passo que quem é de Azambuja ou de Vila Nova da Rainha paga 486 euros por 12 meses de passe mensal.