Alunos carenciados de Tomar vão ter apoio de nove mil euros

Apoio aos alunos do ensino básico com dificuldades económicas foi aprovado para o próximo ano lectivo na reunião de câmara de Tomar.

O apoio do programa municipal de acção social escolar aos alunos carenciados no primeiro ciclo do ensino básico para o ano lectivo 2023/2024, no valor de cerca de nove mil euros, foi aprovado por unanimidade na última reunião de executivo de Tomar. Depois de analisadas as candidaturas dos alunos em situação de carência, de acordo com o regulamento interno para a ação social escolar, o município atribuiu auxílios económicos para a aquisição de livros de fichas e material escolar essencial para o bom desempenho dos estudantes.

O montante de cerca de nove mil euros para a execução deste programa visa garantir que os alunos carenciados tenham acesso ao material educacional necessário para um ensino de qualidade, eliminando as dificuldades financeiras que não ajudam à evolução dos alunos. O vice-presidente, Hugo Cristóvão, refere que nunca recusaram apoio de acção social escolar a nenhuma família, independentemente do prazo a que o pedido seja submetido, caso as famílias entreguem os documentos necessários e que comprovem a situação.