Médico recebeu multa de carro que está parado há quatro anos 

A história de vida deste médico de Coruche tem vários episódios caricatos, como aquele em que recebeu, recentemente, uma multa de um carro que está parado há mais de quatro anos (ver caixa).

José Teles é médico nas Unidades de Saúde Familiar do Couço e de Coruche e já deveria estar reformado desde Janeiro deste ano, mas os papéis para a sua aposentação teimam em não chegar. Diz estar cansado de enviar emails para as entidades responsáveis e descobriu que ninguém tem mexido no processo. Após ter sofrido um enfarte em 2019 e ter sido diagnosticado com um tumor no intestino em 2021, do qual está recuperado, José Teles decidiu, no início de Agosto, colocar um atestado médico e garante que não volta a trabalhar enquanto não vierem os papéis para a reforma. “Tenho 66 anos, estou muito mais cansado. A minha cardiologista aconselhou-me a ficar de baixa porque a minha saúde já não é o que era. Não quero morrer agarrado a um estetoscópio”, afirma em conversa com O MIRANTE.