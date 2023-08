Morreu o enólogo de Almeirim, José Rodrigues

partilhe no Facebook

O enólogo de Almeirim, José Rodrigues, que foi professor na Escola Agrária de Santarém durante décadas, onde foi responsável por um vinho da escola, morreu esta sexta-feira, dia 25 de Agosto.

José Rodrigues foi provador da Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola do Ribatejo e depois do Tejo era mestre em Enologia e Viticultura pelo Instituto Superior de Agronomia, tendo participado em vários projetos de investigação.



O funeral realiza-se este sábado, 26 de Agosto, pelas 14h30, no cemitério de Almeirim.