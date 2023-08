Olalhas oferece acções de formação de Internet para adultos

A formação gratuita “Iniciação à Internet para adultos” vai realizar-se de 4 a 8 de Setembro, na Junta de Freguesia de Olalhas, no concelho de Tomar. A acção decorre no âmbito do projecto Cidadania Informada e Activa (CIA) e tem como principal objectivo formar os habitantes do Médio Tejo para explorarem de maneira eficiente os recursos tecnológicos à disposição, nomeadamente a Internet. A formação destina-se aos residentes da freguesia de Olalhas, que tenham mais de 18 anos, não frequentem o ensino oficial e não tenham conhecimentos no meio ou pretendam aprender mais para uma utilização segura e eficiente. As inscrições são feitas através da Junta de Freguesia de Olalhas ou da Biblioteca Municipal de Tomar.