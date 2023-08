População de Assentiz juntou-se para exigir médico de família

Mais de uma centena de utentes da freguesia de Assentiz, no concelho de Torres Novas, juntou-se numa vigília para demonstrar a necessidade da colocação urgente de um médico na extensão de saúde local. A iniciativa decorreu na quarta-feira, 23 de Agosto, e foi organizada pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT). A vigília teve como objectivo alertar e pressionar as entidades responsáveis para destacar um médico para a extensão de saúde de Assentis, prestando um serviço de qualidade e proximidade a uma população maioritariamente idosa, assim como combater a desertificação das aldeias. O problema da falta de médico de família na freguesia, que conta com cerca de 2.500 habitantes, tem vindo a persistir desde 2022.