Ainda não há decisão sobre o destino da ponte da Escusa na freguesia do Couço

Ainda não há uma decisão sobre o que fazer com a ponte da Escusa, na freguesia do Couço, concelho de Coruche. A informação foi dada pelo presidente do município, Francisco Oliveira (PS), em sessão camarária, em resposta a uma questão levantada pelo vereador da CDU. Francisco Oliveira explicou que a reunião agendada para Agosto com a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia (ARBVS) e com a empresa Edgar Cardoso, Laboratório de Estruturas, que elaborou um relatório preliminar sobre a estrutura, não se realizou. No entanto, o autarca garantiu que pretende que a reunião aconteça ainda durante o mês de Agosto. Francisco Oliveira sublinhou que é necessário encontrar a melhor solução para a ponte da Escusa: ou se avança com uma construção nova ou opta-se pela sua reabilitação, refere. A empresa Edgar Cardoso, Laboratório de Estruturas, ficou de apresentar um orçamento para ambas as alternativas.

Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, a Câmara de Coruche pediu orçamentos para a construção de uma nova ponte da Escusa ou reparação da existente. Até a decisão ser tomada foi criada uma passagem alternativa ao trânsito ligeiro e tractores agrícolas. A O MIRANTE, o vereador do município, Pedro Ferreira, disse, em Abril deste ano, que a decisão de reparação ou construção de uma nova ponte só será tomada após apresentação dos orçamentos. Se a opção for a construção de uma nova ponte o município admite recorrer a fundos de outras entidades nomeadamente ao Ministério da Agricultura.

O relatório preliminar, elaborado pela empresa Edgar Cardoso, indicou que a ponte da Escusa não reúne condições de segurança para ser aberta ao trânsito. A infraestrutura apresenta um conjunto de problemas que remetem para o desvio dos pilares de sustentação do tabuleiro da ponte, fruto da pressão exercida pelos jacintos-de-água e pelos resíduos que estão acumulados no rio Sorraia. Aguarda-se que saia finalmente uma solução da reunião prevista realizar-se em breve.