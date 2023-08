Aleitamento materno tem vantagens para mães e bebés

Na Maternidade e na Neonatologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) a atenção à temática do aleitamento materno é constante. A instituição considera que a enfermagem desempenha um papel fundamental no apoio ao aleitamento materno, especialmente no pós-parto enquanto as mães estão internadas. “O aleitamento materno desempenha um papel crucial no desenvolvimento saudável de um bebé, fornecendo os nutrientes essenciais necessários nos primeiros meses de vida. Além de oferecer uma nutrição equilibrada, o leite materno é rico em anticorpos e substâncias que fortalecem o sistema imunitário do bebé, protegendo-o de infecções e doenças”, refere o centro hospitalar em comunicado, acrescentando que o acto de amamentar estabelece um vínculo emocional profundo entre a mãe e o filho, promovendo um elo de afecto e segurança que contribui para o desenvolvimento emocional da criança. “O contacto pele a pele durante a amamentação também liberta hormonas que estimulam o bem-estar, tanto da mãe quanto do bebé”, vinca.

Outra das vantagens importantes para as mães prende-se com a diminuição do risco de cancro de mama e ovário, além de auxiliar na recuperação pós-parto ao ajudar o útero a retornar ao tamanho normal. “A importância do aleitamento materno transcende a simples alimentação, impactando positivamente a saúde física, emocional e cognitiva do bebé e da mãe. Incentivar e apoiar o aleitamento materno é essencial para garantir um começo saudável na vida e estabelecer bases sólidas para o futuro”, sublinha o CHMT.