Antiga escola dos Casais de Baixo pode passar para a junta

O presidente da Junta de Freguesia de Azambuja informou na última assembleia de freguesia extraordinária que aquela autarquia quer assumir a gestão da antiga Escola Primária dos Casais de Baixo, que está actualmente sob responsabilidade da Câmara de Azambuja. André Salema adiantou a O MIRANTE que o assunto já foi discutido com o presidente do município, Silvino Lúcio, que, segundo diz, mostrou abertura em passar essa competência para a junta. “O terreno foi cedido e a escola praticamente foi feita por populares. Existe um sentimento de pertença das pessoas que moram naquele lugar”, disse o autarca aos eleitos da assembleia de freguesia fazendo notar que o edifício “está ao abandono e degradado”. André Salema adiantou ainda que existe, para aquele edifício, um projecto que terá como finalidade servir a população de Casais de Baixo com actividades. É igualmente intenção da junta, caso venha a ficar com a gestão do imóvel, abrir uma delegação, que funcionará uma ou duas vezes por semana, para que o poder local esteja mais próximo daquela população. A junta de freguesia fez ainda um pedido de cedência ao município de um autocarro de 28 lugares que deixou de ser utilizado para o transporte escolar. Os veículos utilizados para esse fim não podem ter mais de 16 anos a contar da data da primeira matrícula.