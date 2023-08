Detidos em flagrante a assaltar restaurante em Santarém saem em liberdade logo a seguir

O proprietário do restaurante Eva apanhou nas câmaras de vigilância, na madrugada de 14 de Agosto, dois indivíduos a assaltar o interior do espaço situado na Rua Pedro de Santarém, em Santarém. Por volta das duas da manhã o empresário, que também gere o restaurante Amassa, ligou para a Polícia de Segurança Pública que, de imediato, enviou agentes para o local. Alguns minutos depois os polícias encontraram os dois larápios com artigos na mão e detiveram-nos pelo crime de furto qualificado em estabelecimento comercial.

O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra Integrada e Esquadra de Trânsito, ambas da Divisão Policial de Santarém, adianta que os ladrões tinham na sua posse 245,30 euros e um alicate, artigos que foram apreendidos pela autoridade. De seguida, os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência tendo recolhido aos quartos de detenção da Polícia. Foram presentes, no próprio dia, ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório tendo sido colocados em liberdade com a medida de coacção de apresentações periódicas.

O proprietário do restaurante explicou a O MIRANTE que as imagens recolhidas identificam perfeitamente os dois criminosos e que, por isso, não compreende como foram colocados em liberdade pelo juiz de instrução. O nosso jornal sabe que o indivíduo de 52 anos têm reincidência neste tipo de crime tendo já assaltado alguns estabelecimentos em Santarém. Mesmo com fortes probabilidades da continuidade da actividade criminosa o tribunal decidiu colocar o homem em liberdade.

No mesmo dia em que os dois indivíduos foram detidos em flagrante ocorreu uma onda de assaltos na cidade de Santarém que, segundo fonte policial, não tiveram intervenção dos dois gatunos. Os estabelecimentos Minipreço e Cavalinho foram mesmo assaltados sendo que no estabelecimento “O Nosso Café”, situado junto ao pavilhão do Vitória Clube de Santarém, tentaram levar uma máquina de tabaco mas não conseguiram.