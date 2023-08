Falta de candidaturas para construção de creches em Benavente gera críticas

O assunto da falta de vagas na valência de creche no município de Benavente voltou a estar em cima da mesa em reunião de câmara. Os autarcas da oposição questionaram a maioria CDU sobre o motivo para não ter sido apresentada candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para construção, ampliação e remodelação de equipamentos sociais para a valência de creche.

“Fomos surpreendidos com a notícia de O MIRANTE em que a Segurança Social disse que Benavente não apresentou candidatura. Estamos a perder oportunidades. Podíamos ter dado mais qualidade de vida às nossas famílias”, disse a vereadora do PSD, Sónia Ferreira. Também o autarca do PS, Joseph Azevedo, questionou a CDU sobre o motivo pelo qual não seguiu o exemplo do município de Almeirim e avançou com a criação de uma creche municipal.

Segundo a explicação da vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, não é prática comum o município fazer candidaturas nesta área. Diz a autarca que cabe às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) fazer as respectivas candidaturas. “Não fizemos porque não estava previsto”, reiterou.

Recorde-se que o distrito de Santarém tem 19 candidaturas aprovadas de projectos apresentados por instituições e municípios para construção, ampliação e remodelação de equipamentos sociais para a valência de creche, mas nenhuma das entidades promotoras está localizada no concelho de Benavente. As cinco creches que existem em Benavente são desenvolvidas por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com acordo de cooperação, e têm capacidade de resposta para 366 crianças. Não existe nenhum estabelecimento de natureza privada lucrativa que desenvolva a resposta social de creche no concelho.