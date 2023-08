Peregrinação a Fátima com 26 grupos organizados

A Peregrinação do Migrante e do Refugiado ao Santuário de Fátima contou com a participação de 26 grupos organizados de peregrinos de 16 países. Espanha, com cinco grupos, é o país com maior número de peregrinos organizados registados nos serviços do Santuário de Fátima, seguindo-se Portugal, com quatro, Alemanha, com três, e Polónia, com dois. África do Sul, Benim, Costa do Marfim, Dinamarca, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Malta, Ilhas Seicheles e Vietname tiveram um grupo cada no Santuário estando ainda registada uma peregrinação organizada contendo fiéis de diversos países. A peregrinação de 12 e 13 de Agosto ao Santuário de Fátima assinala a única “aparição” que não ocorreu num dia 13. Segundo os relatos da época no dia 13 de Agosto de 1917 não houve aparição de Nossa Senhora porque o administrador de Vila Nova de Ourém prendeu os três pastorinhos e levou-os para a vila.