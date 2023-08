Pôs fim a 45 anos de violência doméstica que a deixaram paraplégica partilhe no Facebook Ao fim de décadas de sofrimento às mãos do homem com quem teve uma filha, a vítima, residente na Póvoa de Santa Iria, chamou as autoridades perante mais uma ameaça de morte. Agressor de 67 anos está acusado de violência agravada e vai começar a ser julgado no Tribunal de Loures.

Os sinais de violência doméstica já lá estavam desde os tempos de namoro. Os ciúmes e os insultos eram uma constante na sua vida, mas a relação evoluiu para o matrimónio, celebrado em 1977. A partir daí, e com o passar dos anos, os maus-tratos foram-se intensificando e tornando-se cada vez piores até que, em Janeiro de 2022, a vítima, residente na Póvoa de Santa Iria, resolveu colocar um ponto final nos 45 anos de terror físico e psicológico que viveu às mãos do ex-companheiro. O agressor, de 67 anos, está acusado de violência agravada e vai começar a ser julgado em breve no Tribunal de Loures.

Segundo o Ministério Público (MP) de Vila Franca de Xira os primeiros episódios de violência doméstica começaram ainda antes do casamento, com humilhações, proibições e chapadas no rosto. “Na noite de núpcias, depois de ter regressado da Marinha Marcante, o arguido narrou-lhe as aventuras de natureza sexual que mantivera nos portos do México e dos Estados Unidos da América”, diz o MP, explicando que depois da filha do ex-casal nascer os maus-tratos físicos e psicológicos continuaram. Nem depois de a vítima ter ficado paraplégica, devido a um acidente rodoviário com o agressor alcoolizado ao volante, a violência cessou. Seguiram-se anos de agressões e ameaças de morte com uma pistola apontada à cabeça, até ao dia em que a vítima resolveu chamar a Polícia de Segurança Pública após o homem lhe ter apertado o pescoço e dito: “todos temos que morrer um dia”.

Depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial o agressor foi obrigado a sair de casa e ficou proibido de contactar com a vítima.