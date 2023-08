Rastreio ao cancro da mama na Póvoa de Santa Iria

O centro móvel de diagnóstico do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRS - LPCC) vai estar junto ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria para fazer rastreios ao cancro da mama, de 1 a 27 de Setembro. O atendimento é dirigido à população feminina do concelho de Vila Franca de Xira, que pertença à faixa etária dos 50 aos 69 anos, com mamografia realizada há mais de seis meses, assintomática e sem diagnóstico de cancro da mama. Independentemente do Centro de Saúde onde consta a inscrição a utente pode dirigir-se a qualquer local onde se realize o rastreio.

Acessível às pessoas portadoras de mobilidade reduzida a unidade de saúde funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, conta com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais que potenciam a qualidade do diagnóstico.

A iniciativa da responsabilidade da (NRS - LPCC), em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) já vai na 3.ª edição tendo já marcado presença este ano em Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Vialonga.