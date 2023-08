Bata Branca em Azambuja origina mais consultas e 152 referenciações hospitalares

Até 31 de Julho foram realizadas 1.022 consultas médicas e feitas 152 referenciações hospitalares no concelho de Azambuja, no âmbito do projecto Bata Branca, segundo as informações do último relatório divulgadas pela Câmara de Azambuja. Em comunicado, o município presidido por Silvino Lúcio (PS), “congratula-se com este balanço dos primeiros 42 dias de implementação de um projecto que veio minimizar os efeitos da enorme falta de médicos de família ainda existente no concelho” e revela que este volume de atendimentos representa um investimento de aproximadamente 6.500 euros, por parte da câmara municipal enquanto parceira do projecto no complemento à remuneração dos profissionais de saúde envolvidos.

O projecto, que conta actualmente com a participação de oito médicos e uma enfermeira, recorde-se, foi inicialmente implementado no Centro de Saúde de Azambuja, tendo sido alargado, a 19 de Julho, à unidade de saúde de Aveiras de Cima. A 29 de Julho este serviço foi ainda reforçado com a realização de teleconsultas, destinadas a utentes sem médico de família que se encontram em situação de dependência no domicílio e impedidos de se deslocarem.

O Bata Branca foi possível de implementar neste concelho através do acordo de colaboração celebrado entre a Cerci Flor da Vida de Azambuja, a Administração Central do Sistema de Saúde, o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo e o município de Azambuja. “Apesar de não ser uma solução foi, sem dúvida, uma boa medida, e a autarquia continua empenhada no sucesso deste projecto”, refere ainda o município.