Morreu Joaquim Henriques: o primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de Abril

Joaquim Pereira Henriques faleceu aos 101 anos. Foi presidente da Câmara de Alcanena entre 1976 e 1980, e depois entre 1983 e 1986. Deixou várias obras feitas no concelho, como o mercado municipal, o quartel dos bombeiros, as piscinas municipais, entre outras.

Joaquim Pereira Henriques, o primeiro presidente da Câmara de Alcanena eleito a seguir ao 25 de Abril de 1974, faleceu aos 101 anos de idade. Nas redes sociais, uma das pessoas que demonstrou a sua tristeza pela morte do ex-autarca foi Fernanda Asseiceira, também ela ex-presidente do município e camarada do mesmo partido (PS). “Este dia triste chegou, apesar de desejarmos que nunca acontecesse. A alegria partilhada sempre que nos encontrávamos era imensa... morreu uma parte de muitos de nós, neste concelho de Alcanena, que guardou sempre no seu enorme coração”, escreveu.

No ano passado, quando comemorou um século de vida, o município organizou uma homenagem a Joaquim Pereira, no salão nobre dos Paços do Concelho, que contou com a presença de vários familiares, amigos e entidades concelhias. Na iniciativa, Joaquim Henriques recordou a sua infância passada em Alcanena e o esforço que os pais fizeram para que estudasse e conseguisse arranjar o primeiro emprego na única farmácia da vila à época. De seguida levou a assistência aos tempos em que foi militar em Coimbra e Lisboa e contou que quando regressou ao concelho de Alcanena apaixonou-se pela mulher com quem partilhou o amor cerca de 68 anos, Maria do Carmo. Começou a trabalhar com o sogro como camionista e mais tarde foi responsável pelo único posto de abastecimento de combustível da vila, também propriedade do sogro.