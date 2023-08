Trânsito condicionado na Ponte Rainha D. Amélia devido a acidente

partilhe no Facebook

A circulação automóvel está condicionada na Ponte Rainha D. Amélia, que liga o concelho do Cartaxo ao de Salvaterra de Magos, devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros junto aos semáforos do lado de Porto de Muge, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

De acordo com a mesma fonte do acidente resultaram quatro feridos ligeiros.

O alerta foi dado às 14h00 desta segunda-feira, 28 de Agosto.