Abertas inscrições na Universidade Sénior da Chamusca

Até 29 de Setembro encontram-se a decorrer as inscrições para novos alunos que queiram inscrever-se na Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, referentes ao ano lectivo 2023/2024. Podem inscrever-se pessoas com mais de 50 anos, ou idade inferior, desde que afectados por algum desajustamento físico ou que vivam em situação de unilateralidade familiar.

A Universidade Sénior da Chamusca, segundo comunicado da junta, é uma instituição vocacionada para a ocupação de tempos livres dos indivíduos que se sintam motivados para a aprendizagem constante de diversas matérias teóricas e práticas adquirindo conhecimentos em múltiplas áreas. Oferecendo, desta forma, um espaço de vida socialmente organizado e adaptado às suas idades para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação social, acrescenta a autarquia. Algumas das disciplinas disponíveis são Tauromaquia, Matemática, Espanhol, Promoção da Saúde, Informática, Cidadania, Artes Plásticas, Ginástica, Inglês, entre outras. “O objectivo da universidade sénior é oferecer um espaço de vida socialmente organizado e adaptado às suas idades, para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação social”. Outros aspectos importantes é a necessidade de proporcionar aos alunos a frequência de aulas e cursos onde os seus conhecimentos possam ser divulgados, valorizados e ampliados; desenvolver actividades promovidas para e pelos alunos; criar espaços de encontro na comunidade que se tornem incentivos e estímulos a um saudável espírito de convivência e de solidariedade humana e social; divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e valores, entre outros.