Faleceu Emília Mendes: uma das mulheres mais velhas da região ribatejana

Emília Mendes, a mulher mais velha do concelho de Salvaterra de Magos, morreu no lar onde residia aos 108 anos.

Emília Mendes, de Marinhais, era a mulher mais velha do concelho de Salvaterra de Magos e faleceu na sexta-feira, 25 de Agosto, aos 108 anos num lar em Marinhais. A mulher, que era muito acarinhada no concelho, deixa um filho com 83 anos que esteve presente na vida da sua mãe até aos seus últimos dias. O funeral de Emília Mendes decorreu no sábado, 26 de Agosto, na Igreja de São Miguel, em Marinhais. O seu corpo foi sepultado no mesmo dia no Cemitério de Marinhais. Emília Mendes nasceu a 16 de Outubro de 1914, no ano em que começou a Primeira Guerra Mundial.

Um relatório da Pordata no Dia Mundial da População em 2023, publicado a 11 de Julho, indica que dos 10,4 milhões de pessoas que vivem em Portugal, 2,5 milhões têm 65 ou mais anos, o correspondente a 24 % do total da população, sendo que 57 por cento são mulheres. Em 2022 viviam em Portugal 2940 pessoas com 100 ou mais anos, um aumento de 77 por cento nos últimos 10 anos.