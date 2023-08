Passear de barco à vela no rio Tejo em Constância

Navegar à vela no Borda Rio, embarcação de Sérgio Silva, é a aposta do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do município de Constância para os meses de Agosto e Setembro. A actividade consiste num passeio, com cerca de 45 minutos, limitado a seis passageiros, onde se pode navegar ao longo do rio Tejo e observar o património natural e toda a sua envolvência. O MIRANTE acompanhou um passeio que contou com cinco passageiros: Fernando Rosa, residente em Santa Margarida, e Miguel Correia e Joana Porto, um casal que se mudou recentemente para Constância com os dois filhos, Margarida e Sebastião Correia.

O passeio durou o tempo previsto e decorreu entre Constância e Montalvo. As condições climatéricas foram favoráveis à actividade, com pouco vento e uma temperatura quente, aligeirada por uma leve brisa. A ondulação foi quase nula, factor que tornou a volta ainda mais agradável. Durante a travessia a tripulação aproveitou para tirar fotografias da paisagem e questionar sobre a fauna e as características do rio, perguntas às quais Sérgio Silva, o homem do leme, demonstrou saber responder com certezas.

Sérgio Silva, 52 anos, é natural da vila de Constância, onde residiu até aos 25 anos, altura em que se mudou para a Praia do Ribatejo. É pescador e assistente operacional responsável pelas embarcações do museu. Começou a contactar com o rio e com ao meio aquático ainda em criança; aprendeu a remar aos sete anos com o pai, que era pescador. Recorda que as primeiras embarcações em que andou foram barcos à vela que construía com o irmão. Criavam uma vela improvisada, feita com um lençol, uma vara e um remo a fazer de leme. E assim aprendeu as técnicas de navegação, de forma auto-didacta e com algumas experiências mais caricatas como um episódio em que, juntamente com o irmão, não conseguiram controlar o barco e foram parar à margem do rio Tejo. Actualmente com várias décadas de experiência Sérgio Silva conhece os segredos do rio como ninguém. Este projecto vem trazer, na sua opinião, uma lufada de ar fresco ao concelho de Constância e vem possibilitar um melhor aproveitamento do rio Tejo.

Os passeios iniciaram-se este ano como uma experiência, no entanto, houve uma boa adesão à iniciativa e todos os passeios esgotaram num ápice estando todas as datas do mês de Agosto já preenchidas. Com os bons resultados no ano de estreia Sérgio Silva admite que a iniciativa deverá ter continuidade no próximo ano.