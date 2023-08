Projecto no Bairro de Povos mantém financiamento municipal

O município de Vila Franca de Xira, em parceria com o Ministério da Administração Interna, reafirmou o compromisso com a segurança e o desenvolvimento comunitário no bairro de Povos ao aprovar um novo protocolo a assinar entre as duas partes visando a continuação do projecto "Poder (Es)colher” no Bairro de Povos até final de 2023. O projecto contará com financiamento público no valor total de 92 mil euros, compartilhado entre o Ministério da Administração Interna e o município. Desse valor, Vila Franca de Xira contribuirá com 38.938 euros destinados às retribuições dos trabalhadores municipais envolvidos no desenvolvimento do projecto, bem como à aquisição de bens e serviços necessários para a operação do Centro Comunitário de Povos.

O projecto, que teve início em 2016 através da assinatura do Contrato Local de Segurança, é dedicado à redução de vulnerabilidades sociais, à prevenção da delinquência juvenil e à eliminação dos factores criminais no bairro, situado na freguesia de Vila Franca de Xira. Desde então, considera o município, tem sido implementado com sucesso demonstrando impactos positivos na comunidade local, como O MIRANTE tem também noticiado ao longo dos anos.

O protocolo, aprovado por unanimidade em reunião de câmara, foi firmado com a Associação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário e esta sexta edição do programa foca-se na dinamização de actividades e iniciativas que contribuam para prevenir, evitar e superar situações de exclusão social.