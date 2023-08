Túnel da Póvoa de Santa Iria vandalizado e sem iluminação

A passagem inferior pedonal junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria está constantemente a ser vandalizada. Os azulejos estão sujos, escritos e as pessoas continuam a usar o local como casa-de-banho e caixote de lixo. A juntar ao mau cheiro existe também falta de iluminação uma vez que as lâmpadas precisam de ser substituídas. Alguns moradores disseram a O MIRANTE que à noite, por questões de segurança, preferem usar a passagem superior que atravessa a linha de comboio através da estação.

A presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, garante que a junta limpa aquela passagem com regularidade. Quando é vandalizada, e sempre que necessário, a limpeza é reforçada, sublinha a autarca. Recorde-se que em 2005 chegou a ser ponderada videovigilância na passagem por causa dos assaltos que ocorreram na altura. Mas a solução era dispendiosa e não garantia a identificação dos agressores por parte das autoridades. O anterior presidente da freguesia, Jorge Ribeiro, chegou a confessar que a construção daquela passagem inferior tinha sido um erro muito grande e que era inglório arranjar o espaço e no dia seguinte estar tudo destruído. Na altura vários autarcas chegaram a defender o encerramento da travessia. A passagem foi construída há cerca de quatro décadas para facilitar o acesso ao lado sul da linha de comboio e à margem do rio quando não existiam outras alternativas.