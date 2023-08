Bordalo II deixa toureiro ensanguentado na fachada da Palha Blanco

O artista Bordalo II fez uma nova intervenção anti-tourada desta vez na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira. Na fachada principal da praça, numa clara alusão à inversão de papéis, o artista colocou debaixo do touro já existente um toureiro com sangue.

Nas redes sociais Bordalo II partilhou a imagem referindo aquilo que considera ser uma destradição. "O touro, como é pouco inteligente, não percebe o lado divertido do seu sofrimento. Demos-lhe esta oportunidade de brilhar num palco e de nos entreter e ele não valoriza. O que importa é que nós, que somos seus superiores no reino das espécies, percebemos”, pode ler-se na publicação do artista.

Esta já é a terceira vez que Bordalo II se manifesta contra as touradas. Há cerca de duas semanas manchou de tinta vermelha a sinalética de indicação do Campo Pequeno. Em 2021 pintou no chão a palavra não em frente à praça de touros do Campo Pequeno e agora alterou a fachada da Praça de Touros Palha Blanco.