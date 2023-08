Dinheiro angariado na FestAzul é para apoiar A Farpa que celebra 25 anos

A FestAzul regressa a Santarém no sábado, 30 de Setembro, e desta vez vai apoiar a associação A Farpa - Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico - que este ano comemora 25 anos de existência. A Associação Comercial de Santarém (ACES) também se associou ao grupo Asas Pela Vida que, pelo 9º ano consecutivo organiza o evento. Este ano a FestAzul realização no CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas e conta com o apoio, além do município de Santarém, de diversas empresas e comerciantes.

Marta Peças, do grupo Asas Pela Vida, explicou que as pulseiras vão estar à venda a partir de segunda-feira, 4 de Setembro, em diversos estabelecimentos comerciais e também online uma vez que pretendem chegar ao maior número possível de público, assim como a um público também mais jovem. Em todas as festAzul o dinheiro angariado é distribuído a uma associação de Santarém.

O presidente do ACES, David Silva, reforçou ser um orgulho apoiar esta iniciativa e também o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, deu o seu apoio ao evento que leva sempre muitas pessoas à cidade. A presidente da direcção de A Farpa, Filipa Martinho, agradeceu ao grupo Asas Pela Vida por se terem lembrado da associação e no ano em que celebram um quarto de século de existência torna-se ainda mais especial, referiu Filipa Martinho.

