Hospital de Santarém já tem Hospital de Dia de Patologia do Sono

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) iniciou em Junho o projecto piloto do Hospital de Dia de Patologia do Sono. O projecto, que integra a consulta de Enfermagem e a consulta de seguimento de ventilação não invasiva (VNI), realizada pelo técnico de diagnóstico e terapêutica (TSDT) de cardiopneumologia, visa acompanhar os doentes da Consulta de Patologia do Sono sob terapia com dispositivos de VNI domiciliária. De acordo com Gustavo Reis, director do Serviço de Pneumologia do HDS, a apneia obstructiva do sono é considerada como problema de saúde pública devido à sua prevalência, consequências clínicas e risco rodoviário. Segundo o responsável, “a implementação do Hospital de Dia de Patologia do Sono promove a proximidade do utente à instituição e à equipa de profissionais de saúde envolvidos”.

As sessões são personalizadas, dando resposta às necessidades do doente na sua individualidade. “O principal objectivo do projecto é promover a literacia em saúde e melhorar a adaptação dos utentes às terapias instituídas, através de um acompanhamento regular e humanizado, contemplando reforço motivacional, informação relativa à terapia e seus benefícios e esclarecimento de eventuais dúvidas”, aponta. Segundo Eva Rodrigues, TSDT de cardiopneumologia, em cada sessão é realizada uma abordagem com vista à optimização do conforto, ajuste da interface e avaliação da necessidade de alteração de parâmetros prescritos. Além disso, conforme explica, “é realizado um reforço motivacional, fornecida informação relativa à terapia e seus benefícios e realizado o esclarecimento de eventuais dúvidas”.

Quanto ao papel da enfermagem, a enfermeira Ana Pires salienta que, “pela proximidade com os utentes, promove uma mudança comportamental, centrada no âmbito educacional, e adesão à ventiloterapia”. Sublinha ainda a importância da colheita de dados objectivos que afirma constituírem “informações relevantes para os cuidados de eEnfermagem em articulação com toda a equipa de profissionais de saúde”.