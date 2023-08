Jovens da Póvoa e Forte da Casa ajudam a limpar e cuidar das ruas

Varrem ruas, pintam canteiros e reparam mobiliário. É uma espécie de emprego de Verão, remunerado, que serve de consciencialização para que se tornem agentes de mudança.



Os ponteiros do relógio marcam as 08h30 quando o grupo de 18 jovens, com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos, se reúne à porta da sede da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Equipados a preceito, com coletes reflectores e bonés para resguardar a cabeça do sol de Agosto, recebem as indicações para as tarefas que vão desempenhar durante uma manhã, supervisionados por trabalhadores da autarquia. Pintar muros, floreiras, fazer a recolha de folhas e lixo no espaço público ou pequenos arranjos no mobiliário urbano são algumas das tarefas que cada participante desempenha nas manhãs de trabalho ao longo de duas semanas.

O objectivo, explica a presidente da junta, Ana Cristina Pereira, passa por ocupar os jovens durante a pausa lectiva de Verão, mediante uma remuneração de 145 euros paga pela autarquia, ao mesmo tempo que ficam a conhecer algum do trabalho desenvolvido pela junta de freguesia e se tornam cidadãos mais activos. “Fazemos esta iniciativa com jovens a partir dos 16 anos, uma idade em que já têm mais autonomia e responsabilidade”, sublinha a autarca.

Preferencialmente, todos os anos, a junta de freguesia dá a oportunidade a jovens que nunca tenham participado no programa “para que todos tenham igualdade de oportunidades”. O que acontece algumas vezes, refere Ana Cristina Pereira, é aparecerem jovens que são irmãos de outros que já participaram no programa em anos anteriores. “O que é bom sinal, é porque quem participou gostou da experiência”, afirma, salientando que também para os pais esta iniciativa é um descanso, pois sabem que os seus filhos estão ocupados com actividades ao ar livre, simultaneamente transmissoras de valores e consciencializadoras.

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa tem uma área de 9.161 quilómetros quadrados e uma população de mais de 40 mil habitantes. A junta de freguesia sabe que manter a limpeza urbana em ordem é uma das suas competências, mas considera também que cabe a cada um manter boas práticas ambientais e não sujar o espaço público.