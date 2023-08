Obras no Mercado de Santarém custaram mais 358 mil euros só em revisões de preços

A empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Santarém, iniciada há quatro anos e agora concluída, já foi alvo de oito revisões de preços que totalizaram um aumento de despesa de 358.263 euros mais IVA. O executivo da Câmara de Santarém aprovou na última reunião o oitavo pedido de revisão de preços apresentado pelo empreiteiro, no valor de 36.187 euros mais IVA. A obra foi dada como concluída a 11 de Agosto. A gestão do espaço vai ser concessionada a privados através de concurso público a lançar.

A vereadora Liliana Ramos (PS) disse não entender o porquê de mais uma revisão de preços, poucas semanas depois de ter sido aprovada outra. Ricardo Gonçalves justificou esses pedidos do empreiteiro com a subida acentuada dos preços dos materiais de construção face ao que estava orçamentado inicialmente. “Não podemos fugir disso, está na lei, mas pesa muito no nosso orçamento”, sublinhou. O autarca acrescentou que vai enviar todas essas revisões de preços para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), para o município poder ser ressarcido dessa despesa extra, ou de parte dela, por via de fundos comunitários

Recorde-se que a intervenção no emblemático edifício foi inicialmente adjudicada por cerca de dois milhões de euros à empresa Habitâmega Construções S.A. e tinha um prazo de execução previsto de um ano. Só que os contratempos foram-se sucedendo e a obra arrastou-se no tempo e derrapou no orçamento. Em Março de 2020 os trabalhos tiveram que ser suspensos e foi lançado um concurso autónomo para reforço da estrutura do imóvel centenário, dada a descoberta de ausência de fundações no edifício. A empreitada original foi retomada em Março de 2021, mas a ritmo lento, e o prazo de execução previsto foi mais uma vez ultrapassado.

Entretanto, em Julho de 2022, a empresa Habitâmega entrou em processo de insolvência e foi substituída pela firma Construções Pragosa, que ficou encarregue de concluir a intervenção. A proposta de cedência da posição contratual foi apresentada pelos credores e foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 29 de Agosto de 2022.

A intervenção no mercado inclui a recuperação integral do espaço criando uma área muito mais moderna e funcional sendo o novo projecto da autoria do arquitecto Paulo Durão. O futuro mercado terá 36 bancas destinadas ao mercado diário tendo em seu redor quatro praças. Os espaços exteriores (lojas) também foram recuperados ficando 29 deles destinados a actividades diversas, que podem ir do artesanato à geladaria passando por florista, vinhos e loja de conveniência, entre outras. Ali vai funcionar também o posto de turismo municipal.