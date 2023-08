Parque Natureza do Agroal recebeu seminário de património arqueológico

Primeiro Seminário Internacional de Património Arqueológico teve organização do Instituto Politécnico de Tomar, em colaboração com a CAA Portugal, a Universidade Autónoma de Lisboa e o município de Ourém.

O Parque Natureza do Agroal foi o palco escolhido para o primeiro Seminário Internacional de Património Arqueológico, iniciativa que teve como tema “Ourém no Centro do Conhecimento”. O seminário permitiu apresentar os resultados parciais dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos ao longo do Verão na região, além das diferentes intervenções dirigidas por especialistas na área e de uma visita ao património arqueológico do Agroal.

O seminário contou na sessão de abertura com a participação da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, acompanhada de Alexandra Figueiredo, do Instituto Politécnico de Tomar, e Adolfo Silveira, da Universidade Autónoma de Lisboa. A autarca sublinhou a relevância deste tipo de iniciativas para o aprofundamento de conhecimentos relativamente ao vasto património arqueológico existente na região, assim como para uma natural valorização do Parque Natureza do Agroal e de toda a envolvente.

Seguiram-se as várias intervenções programadas, com a participação de vários oradores internacionais, de Cláudio Monteiro da CAA Portugal e do Grupo Ciência Viva, do Instituto Politécnico de Tomar. Após este momento, foi apresentada uma mostra arqueológica dos trabalhos desenvolvidos e durante a tarde os participantes puderam visitar alguns sítios arqueológicos do território.

