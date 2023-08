Preservação das águias-de-bonelli em destaque no festival LxAquila

Sessões de observação de aves e actividades para as crianças fazem parte do programa do festival que vai decorrer dias 9 e 10 de Setembro no espaço de visitação e observação de aves (EVOA).

As águias-de-bonelli vão estar em destaque dias 9 e 10 de Setembro no EVOA em Vila Franca de Xira e Benavente.

O festival LxAquila permite aos participantes ficarem a conhecer estas aves majestosas, mas pouco comuns e ameaçadas, e descobrir como protegê-las.

Organizado no âmbito do projecto LIFE LxAquila, o festival comtempla actividades como sessões de observação de aves no EVOA, workshops de identificação de rapinas e anilhagem de aves, e uma demonstração de como os cães da GNR detectam situações de uso ilegal de veneno (que ameaça espécies selvagens). Os participantes ficarão ainda a conhecer as acções desenvolvidas no terreno para proteger a águia-de-bonelli desde a gestão sustentável do território ao fomento de presas como o coelho-bravo.

Do programa constam ainda mesas redondas dedicadas a temas como as alterações climáticas e a educação ambiental num mundo em mudança.

Miúdos e graúdos serão também convidados a voar como águias, através de uma experiência de realidade virtual. Para os mais novos haverá ainda o “Ninho das Águias”, um espaço dedicado à próxima geração, com teatro, hora do conto, e actividades ludicopedagógicas para crianças dos quatro aos 12 anos.

O festival é organizado pela Companhia das Lezírias e pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), no âmbito do projeto LIFE LxAquila. O projecto, cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, procura proteger a águia-de-bonelli na Área Metropolitana de Lisboa. A mais pequena e discreta das três grandes águias que ocorrem em Portugal, a águia-de-bonelli (ou águia-perdigueira) é uma espécie geralmente esquiva, mas nesta região vive excepcionalmente perto das pessoas, o que a deixa especialmente vulnerável.