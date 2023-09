Abrantes vai ter reforço de alojamento estudantil na pousada da juventude

Pousada da Juventude em Abrantes vai ser uma das que vai ter reforço para alojamento estudantil no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.

Dezanove pousadas da juventude vão reforçar o alojamento estudantil em cerca de 9%, no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, anunciou hoje o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. A pousada de Abrantes é uma das que está contemplada no plano. De acordo com o gabinete de João Paulo Correia, o número de quartos e camas disponíveis aumenta. “O valor mensal dos quartos varia entre 200 e 300 euros, por pessoa (conforme a unidade e tipologia), em quartos duplos ou múltiplos, e inclui pequeno-almoço, internet wi-fi, limpeza diária, troca de roupa de cama e atoalhados semanalmente e utilização da cozinha de alberguista”, adianta.

Sobre os valores praticados pode incidir um desconto do Cartão Jovem Europeu de 10% para quartos duplos e 20% para quarto triplo, indica o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto. “Os estudantes bolseiros poderão ter um valor equivalente ao desconto de um mês para utilizar em vale de alojamento na rede de Pousadas de Juventude”, acrescenta.

O programa da Movijovem integra o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior com o objectivo de apoiar jovens que ingressam no ensino superior. Recorde-se que a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, garantiu recentemente que até ao final de 2026 haverá mais 15 mil camas para estudantes graças ao financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.