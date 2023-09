Autarca garante segurança nas Festas da Póvoa

Plano de segurança das festas foi definido com a Protecção Civil Municipal e com a PSP. População critica programa da festa mas Ana Cristina Pereira relembra que o espaço da Quinta Municipal da Piedade é diminuto.

Já arrancaram as Festas na Póvoa de Santa Iria em Honra de Nossa Senhora da Piedade. O programa do certame foi bastante criticado nas redes sociais pela população que o considera pobre.

Em declarações a O MIRANTE a presidente da Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira relembra que a Quinta Municipal da Piedade, espaço onde se realiza a festa desde há três anos, não tem a dimensão adequada para albergar o evento.

“Um concerto com um cabeça de cartaz mais apelativo é preocupante por causa do espaço. Queremos em breve ter um local que nos permita ter uma festa maior. Está previsto um espaço que virá à posse da junta na urbanização Villa Rio. Vamos ver se no próximo ano já esta tudo infraestruturado para realizar lá a festa”, disse a autarca.

Antes da festa populares denunciaram o corte de vegetação no parque de estacionamento junto à Quinta Municipal da Piedade para a montagem dos divertimentos. Ana Cristina Ribeiro garantiu que quando terminar a festa será tudo recolocado.

Este ano estão abertas as três entradas da quintinha com sinalética e saídas de emergência que foram defenidas em conjunto com a protecção civil municipal e PSP.

Recorde-se que as festas são da responsabilidade da Junta de Freguesia e este ano em parceria com a empresa Trás Eventos.