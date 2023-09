Bombeiros de Ferreira do Zêzere angariam fundos durante campeonato de wakeboard

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, juntou-se à organização do Campeonato Mundial de Wakeboard (WWA), para uma acção de crowndfunding com o objectivo de angariar fundos para a compra de equipamento de carácter urgente para a sede dos bombeiros. Para além da angariação directa, disponível através da plataforma “GoFundMe”, o corpo dos bombeiros irá realizar no local várias iniciativas lúdicas, cujos lucros vão reverter, igualmente, para a associação. Em causa está a angariação de 10 mil euros para a gestão diária da associação, assim como para a aquisição de uma lista de material urgente no valor de 5.500 euros.

André Matos, promotor do projecto e responsável da WWA para a Europa, realça que o objectivo do evento, e de qualquer outro realizado no passado, é de deixar um legado na comunidade local. O promotor acredita que os eventos devem ser usados como uma plataforma de comunicação para transmitir uma mensagem positiva e acrescentar valor.

O programa do campeonato, para além das provas intrínsecas à competição a decorrer na Praia da Castanheira, no Lago Azul, vai contar com uma programação cultura aberta a todos, em frente à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. O campeonato realiza-se ao longo de quatro dias e junta os maiores nomes da modalidade e mais de uma centena de amadores. A competição, que já conta com mais de 30 edições realizadas pelos quatro cantos do mundo, está de regresso a Portugal, oito anos após a sua estreia em terras lusas, em 2015. Este ano destaca-se a nova iniciativa levada a cabo pela organização, designada Zona SQUARE +351, um espaço dedicado à exposição e venda de pequenas marcas portuguesas, de forma a promover e impulsionar a sua visibilidade no mercado nacional e internacional, sendo totalmente gratuita para as marcas participantes.