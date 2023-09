Degradação da zona ribeirinha de Benavente

O estado da zona ribeirinha de Benavente foi alvo de críticas por parte de Gaspar Lourenço, frequentador assíduo daquela zona. Segundo o munícipe, que foi mostrar o seu descontentamento na última sessão camarária, é desolador a forma como ao longo dos anos tem sido dinamizado, mantido e preservado aquele espaço. O que é proposto aos visitantes no panfleto publicitário da entidade de turismo do Ribatejo não corresponde ao que se vê no terreno, sublinha. De acordo com o munícipe pouco se investiu ao longo de duas décadas para tornar o espaço diferente e atractivo e o que se investiu foi em coisas sem fundamento. “A pista de pesca não tem ligação à zona ribeirinha. Fizeram duas pistas de petanca que nunca vi ninguém usar. Os carros não têm barreiras e continuam a aceder ao espaço e a fazer lixo. De noite a picaria vira uma pista para fazer peões”, enumera. Ainda segundo Gaspar Lourenço a placa identificativa do parque ribeirinho não existe e no seu lugar está um pedaço de madeira danificada. Nas margens do rio os troncos de árvores estão partidos e os salgueiros estão doentes.