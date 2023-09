partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Detido homem que ateou dois fogos no Tramagal

Um homem, de 62 anos, foi detido fora de flagrante delito pela autoria de dois incêndios florestais ocorridos em 26 e 30 de Agosto no Tramagal, concelho de Abrantes, anunciou a Polícia Judiciária. Em comunicado, a PJ refere que o homem, reformado e já com antecedentes criminais, “ateou os incêndios com recurso a chama directa e fê-lo sob motivação fútil”.

Ainda de acordo com a autoridade, os incêndios ocorreram no perímetro urbano, mas com potencialidade para se propagar a uma zona florestal de orografia a acidentada. “A pronta intervenção dos populares evitou que os incêndios tomassem outras proporções, que pusesse em perigo de vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros”, pode ler-se na nota da PJ.

A detenção ocorreu através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em colaboração com a GNR do Tramagal, depois de recolhidos “relevantes elementos de prova”. O detido irá ser presente a tribunal para aplicação de medidas de coacção.