Empresas poluidoras estragam imagem do sector dos curtumes

Maus cheiros continuam a castigar a população de Alcanena. Director-geral do CTIC, Alcino Martinho, e proprietário da Curtumes Fonte Velha, Joaquim Inácio, defendem que a ETAR tem de funcionar a 100% e que as empresas poluidoras devem ser multadas sempre que transgridam.

O director-geral do CTIC - Centro Tecnológico da Indústria do Couro, Alcino Martinho, e o proprietário da Curtumes Fonte Velha, Joaquim Inácio

O director-geral do CTIC e o proprietário da fábrica Curtumes Fonte Velha defendem que as empresas de curtumes são as principais interessadas em que tudo funcione. Alcino Martinho e Joaquim Inácio defendem que a ETAR de Alcanena tem de funcionar a 100% rapidamente. A O MIRANTE afirmam que algumas empresas são poluidoras, estragam a imagem do sector e devem ser multadas sempre que transgridam.

As empresas da indústria do couro são as principais interessadas em que tudo funcione bem e têm investido bastante ao longo dos anos para evitar a poluição e os maus cheiros porque são elas que suportam o sistema ao pagar todos os meses valores muito altos. A explicação é dada a O MIRANTE por Alcino Martinho, director do CTIC – Centro Tecnológico da Indústria do Couro, - a propósito dos maus cheiros que continuam a aparecer no concelho de Alcanena, embora com menos regularidade. “As empresas querem que a Aquanena funcione bem o mais rápido possível para que possam chegar a mais clientes de topo. Existem algumas empresas, que são excepções, que estragam a imagem do sector. A Câmara de Alcanena e a empresa municipal Aquanena têm que actuar junto de quem não cumpre”, sublinha Alcino Martinho.