Já começou construção do passadiço ciclável junto ao rio Nabão

A empreitada que tem como objectivo a implementação de um passadiço ciclável junto ao rio Nabão, em Tomar, arrancou na terça-feira, 29 de Agosto, e deverá estar em execução até dia 5 de Maio de 2024. O investimento total é de cerca de 413 mil euros, sendo que os trabalhos visam a construção de um passadiço de madeira com estrutura de suporte metálico na margem direita do rio com cerca de 290 metros, inserida na beneficiação da Estrada Nacional (EN) 110 entre a Praceta Alves Redol e a rotunda da Zona Industrial de Tomar.

A partir de segunda-feira, 4 de Setembro, parte da EN 110 vai estar cortada durante os dias úteis e a circulação vai realizar-se de forma alternada com sinalização e controlo de passagens por semáforos. O constrangimento vai durar cerca de três meses e apenas é retirado aos fins de semana. O município informa ainda que no restante período de realização da empreitada, poderão existir cortes pontuais durante o horário laboral, sempre devidamente sinalizados e semaforizados.