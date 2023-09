Automóvel despistou-se e embateu no muro do quartel militar da cidade. Jovem, natural de Mouriscas, foi transportado ao hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Jovem morre em despiste contra muro do quartel de Abrantes

Um jovem, de 22 anos, morreu na madrugada de quinta-feira, 31 de Agosto, e outras duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de carro no Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes. O automóvel, da marca Porsche, embateu contra o muro do quartel militar de Abrantes.

Os feridos foram transportados ao hospital mas um deles, o jovem que seguia no lugar do pendura, acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. A vítima mortal era natural de Mouriscas, freguesia do concelho de Abrantes.

No local estiveram os bombeiros de Abrantes, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a Polícia de Segurança Pública num total de 14 operacionais apoiados por cinco viaturas.