Nova sede de rancho do Cartaxo não tem condições 

Rancho da Casa do Povo mudou-se para um espaço no centro da cidade que não tem condições para todas as modalidades que a colectividade dispõe.

Francisco Catalão, presidente da direcção e ensaiador do Rancho da Casa do Povo do Cartaxo, e Elisabete Mota, tesoureira, lamentam não terem um espaço com as devidas condições para ensaiarem

No entanto, o espaço não tem condições para todas as modalidades que a colectividade dispõe. O presidente da direcção e ensaiador, Francisco Catalão, espera reunir com o presidente da Câmara do Cartaxo em Setembro para chegarem a uma solução.

A direcção do rancho folclórico da Casa do Povo do Cartaxo está descontente porque o novo espaço que lhe foi cedido para nova sede não tem condições para ensaiarem. O rancho fez apenas um ensaio e o chão levantou e o grupo de teatro, a principal fonte de receita da colectividade, está parado porque não há espaço para ensaiar. “Estamos muito agradecidos ao casal que nos disponibilizou o seu espaço para ensaiarmos e termos as nossas coisas. Se não fossem eles não sei o que teria sido desta colectividade. O problema é que não temos espaço para colocar tudo nem sequer para ensaiar. A sala não dá para os cerca de 50 elementos do rancho ensaiarem e o chão não é o melhor”, explicou a O MIRANTE o presidente da direcção e ensaiador, Francisco Catalão.