Poluição na Vala Nova à espera do resultado das análises à água

Responsáveis pela poluição na Vala Nova, em Benavente, ainda não são conhecidos. Agência Portuguesa do Ambiente disse ao nosso jornal que está a analisar as colheitas que fez dia 22 de Agosto.

Ainda não saíram os resultados das análises feitas à agua na sequência da poluição da Vala Nova, em Benavente. A O MIRANTE a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) diz que ainda não dispõe dos resultados analíticos e por isso ainda não sabe qual a matéria que poluiu o rio.

A APA realizou colheitas no dia 22 de Agosto no ponto de rejeição de águas residuais da empresa Sugal, Alimentos, SA, para avaliação de conformidade com os valores limite de emissão constantes na licença da empresa e também no meio hídrico receptor, nomeadamente na linha de água a jusante do ponto de descarga e na Vala Nova, junto ao parque de merendas. “Aguardam-se os resultados analíticos. Só com os resultados analíticos das amostras recolhidas se podem tirar eventuais relações de causa efeito”, disse a APA.

