Sede da Filarmónica do Entroncamento assaltada durante a noite

As instalações da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento foram assaltadas durante a noite de 31 para 1 de Setembro, segundo comunicado da colectividade enviado para a redacção de O MIRANTE. A associação adianta que, para além dos estragos nas portas e desarrumação, detectou o furto de um televisor e do retroprojector.

A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.