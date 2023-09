Maioria dos idosos resgatados de um lar ilegal em Vila Franca de Xira estavam infectados com sarna e apresentavam lesões na pele provocadas por percevejos. Autoridade de Saúde fala em deficientes cuidados de saúde e higiene.

Surto de sarna e percevejos em lar ilegal com 40 utentes em VFX

Na Quinta Nossa Senhora da Conceição, que fica numa zona isolada próxima do Senhor da Boa Morte, em Vila Franca de Xira, funcionava há quatro anos um lar ilegal que acolhia actualmente 40 idosos e que teve “encerramento imediato”, decretado pelo Instituto da Segurança Social (ISS) após uma denúncia. Na sequência da intervenção, confirmou a Autoridade de Saúde Pública, veio a descobrir-se que 34 dos idosos resgatados e encaminhados para lares licenciados apresentavam “lesões na pele provocadas por infestação por escabiose - vulgarmente conhecida por sarna - e percevejos”, na sequência de “deficientes cuidados de saúde e higiossanitários”. O caso foi participado ao Ministério Público.

“Todos os utentes se encontravam clinicamente estáveis na observação realizada pela Autoridade de Saúde, com apoio de dois médicos. Após avaliação clínica dos idosos foram emitidas declarações médicas tanto para os utentes sintomáticos como para os utentes/contactos próximos assintomáticos, com recomendações terapêuticas e preventivas”, indicou esta entidade em resposta escrita enviada à Lusa, acrescentando que nenhum desses utentes teve “necessidade de encaminhamento para cuidados hospitalares”.